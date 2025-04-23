Путин заявил о необходимости завершить формирование орбитальной группировки для разведки

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Формирование орбитальной группировки космических аппаратов нужно завершить в срок для развития военной разведки и связи в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"С соблюдением сроков и поставленных задач необходимо завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке - как в ходе боевых действий, так и в целом для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур", - подчеркнул он.

По словам главы государства, это позволит завершить "создание современной системы управления войсками в режиме реального времени, серьезно усилив их боевой потенциал".