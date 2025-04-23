Силуанов считает финансовую систему России здоровой

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Россия за последние пять лет столкнулась с целым рядом вызовом, но несмотря на это ситуация под контролем, финансовая система здоровая. Такую оценку дал министр финансов России Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии Минфина РФ в Национальном центре "Россия".

"Отмечу главное - за этот период мир поменялся радикально, речь идет о пятилетнем периоде. Мы сталкивались с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми войнами. Все это непосредственным образом оказывает влияние на Россию, ее финансовую систему. Несмотря на все это, ситуация под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здорова", - отметил он.