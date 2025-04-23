Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 170 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 170 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронемашина, 6 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 2 миномета, 6 автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 710 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 284 боевые бронемашины, 2 765 автомобилей, 642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и 7 MLRS производства США, уточнили в МО РФ.