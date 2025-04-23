Президент РФ назвал FPV-дроны серьезным фактором боевого успеха

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Применение FPV-дронов в нынешних условиях служит одним из главных факторов успеха на поле боя. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

Говоря о результатах 2024 года, он отметил, что каждый день на передовую направлялось порядка 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности.

"Это сегодня является одним из решающих факторов боевого успеха", - подчеркнул глава государства.