Тело Зураба Церетели доставят в Тбилиси утром 24 апреля

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Гроб с телом скульптора Зураба Церетели доставят из Москвы в Тбилиси 24 апреля в 06:00 мск. Об этом сообщил помощник скульптора Сергей Шагулашвили в беседе с ТАСС.

"Вынос гроба из Храма Христа Спасителя состоится сегодня в 22:00 мск, тело транспортируют в Тбилиси завтра в 06:00 мск", - указал он.

Ранее в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание Церетели. Он скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Смерть наступила в результате остановки сердца. Проститься с мастером пришли более сотни родных, знакомых, коллег и учеников.

Прощание в Москве продолжится до 18:00. В Грузии также состоится гражданская панихида. Она пройдет в четверг и пятницу в Музее современного искусства, основанном Церетели. Скульптор будет похоронен рядом со своей женой в Тбилиси.

Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. В 1970-1980-х годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве и главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Работы Церетели украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.