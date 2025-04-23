Вэнс призвал Москву и Киев "заморозить границу" по линии соприкосновения

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что Москве и Киеву необходимо сделать последний шаг для завершения украинского конфликта и "заморозить границу" на уровне, близком к нынешней линии соприкосновения, передает Agence France-Presse.

"На мой взгляд, сейчас самое время сделать если не последний, то один из решающих шагов, а именно: сторонам заявить о готовности остановить убийства, заморозить территориальные границы на уровне, близком к нынешнему", - сказал он при общении с журналистами по итогам визита в Тадж-Махал.

Вместе с тем Вэнс отметил, что в этом случае и России, и Украине придется пойти на территориальные уступки.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. По информации газеты The New York Post, план американского лидера может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Вместе с тем обсуждается вопрос о формировании "совместной комиссии", куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.