ВЦИОМ: россияне неоднозначно отреагировали на выплаты беременным школьницам

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 43% опрошенных россиян положительно восприняли установление единовременных выплат беременным школьницам в размере 100 тыс. рублей в ряде регионов РФ, еще 40% сограждан выступили против.

"Жители России разделились на две примерно равных группы - одни поддерживают новые меры, другие нет (43% и 40%), еще часть безразличны к теме (13%)", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, почти половина участников опроса осведомлены о подобной мере (49%), 51% респондентов заявили, что впервые слышат о нововведении. Вместе с тем большая часть опрошенных считают рождение детей до 18 лет недопустимым (74%). С противоположным мнением выступили 17% граждан.

Ранее стало известно, что в Орловской области выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности распространили на школьниц. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что соответствующий указ основан на рекомендациях Минтруда по повышению рождаемости. Он также обратил внимание, что более 40 регионов страны приняли аналогичную норму.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 апреля текущего года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.