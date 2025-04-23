Си Цзиньпин отметил, что тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему

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Тарифные войны подрывают мировой экономический порядок и многостороннюю торговую систему. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин при общении в Пекине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок", - приводит его слова агентство Xinhua.

По словам китайского лидера, Пекин готов во взаимодействии с Баку стоять на защите мирового порядка, основанного на принципах ООН и международном праве, а также отстаивать свои законные интересы и бороться за международную справедливость.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный 10%-ный тариф.

Вместе с тем совокупные пошлины США на товары из КНР сегодня достигают 145%. Китай в качестве ответа на решения администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на американские товары до 125%.