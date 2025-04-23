Лавров назвал недопустимым возвращение военной инфраструктуры НАТО в Афганистан

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил об опасности возвращения военной инфраструктуры НАТО в Афганистан, подчеркнув, что это может стать "бомбой замедленного действия".

"Недопустимо пытаться - а такие попытки предпринимаются - вновь под разными предлогами вернуть в Афганистан военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут способствовать появлению новой бомбы замедленного действия, а может быть даже не очень и замедленного действия", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

По его словам, Запад старается вернуться в "афганскую игру", из которой вышел после прихода к власти талибов. Россия не против этого, если действия западных стран будут честными, отметил Лавров.