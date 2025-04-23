Россия намерена сдержать инфляцию, снижая ненефтегазовый дефицит

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Россия в ближайшие годы планирует нарастить доходы, не связанные с энергоресурсами, и снижать ненефтегазовый дефицит. Это призвано помочь в сдерживании инфляции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.

"По поручению президента был подготовлен перспективный финансовый план до 2030 года. Планируется дальнейшее снижение ненефтегазового дефицита и повышение доходов, не связанных с продажей энергоресурсов. Это поможет в том числе сдержать инфляционные процессы. А в среднесрочной перспективе - усилить финансовый суверенитет страны", - указал Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что в плане предусмотрено финансовое обеспечение национальных целей. "Только по нацпроектам планка близка к 41 трлн рублей. То есть примерно к одному годовому бюджету страны", - обратил внимание он.