Котяков отметил, что единое пособие для беременных составляет около 19 тыс. рублей

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В России единое пособие в среднем составляет более 17 тыс. рублей в месяц на одного ребенка, а для беременных - 19 тыс. рублей. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на IV Всероссийском конгрессе "Право на жизнь".

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Это примерно в среднем по стране свыше 17 тысяч на ребенка в месяц. И если речь идет о беременных, то это более 19 тысяч в месяц, пособие, которое выплачивается также ежемесячно", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что некоторое время назад Минтруд подготовил проект закона, в соответсвии с которым размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток планируют увеличить до величины регионального прожиточного минимума.

"В настоящее время средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысячи за 140 дней. После поправок размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц. Так, за 140 дней такая мама-студентка сможет получить свыше 90 тысяч рублей", - указал Котяков.