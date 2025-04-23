ВС РФ нейтрализовали группировку ВСУ, удерживающую Горнальский монастырь

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Российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил командир полка с позывным Апостол.

"Подразделения морской пехоты и 30-го мотострелкового полка группировки "Север" успешно овладели этой цитаделью - мужским монастырем Горнальским. Весь противник там уничтожен", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам командира полка, проводится зачистка монастыря. Одновременно штурмовые подразделения освобождают расположенное рядом село. "На нынешнем этапе штурмовые группы уже продвинулись в глубину населенного пункта Горналь, ведут боевые действия в населенном пункте", - указал он.

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ располагают достаточно большой группировкой в Горнале. "Противник кидает в этот населенный пункт дополнительные людские ресурсы, так как идут постоянные ротационные действия. Мы стараемся отсекать максимально возможным образом, чтобы не было никакого пополнения резервов", - добавил он.

Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря.