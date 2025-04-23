Энергостратегия России до 2050 года предполагает рост добычи нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Минэнерго РФ завершило работу над долгосрочным планом развития национального топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2050 года.

«Энергетическая стратегия связывает воедино процессы, происходящие в экономике в целом, координирует ввод новых мощностей в добыче, переработке, генерации с потребностями людей, а также предприятий», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 апреля.

В обновленном документе расширен горизонт планирования и учтены актуальные вызовы, что позволит нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать изменениям и трендам, происходящим в мире.

Целью Энергостратегии–2050 является системное совершенствование ТЭК, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России его продукцией и услугами, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей топливно-энергетического комплекса.

В стратегии предусмотрены мероприятия и алгоритмы, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей.

«Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн тонн в 2023 году до 540 млн тонн в 2030 году, а также рост мощности экспортной инфраструктуры для перевозки нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта с 530 млн тонн до 550 млн тонн за аналогичный период»,— говорится в документе.

В целом для исполнения документа требуется соблюсти ряд условий. Так, достижение установленных Энергетегией-2050 целевых уровней добычи нефти и газа потребует предоставления льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), а также стимулирования геологоразведочных работ (ГРР). Такая оценка приводится в материалах Госкомиссии по запасам (ГКЗ).

Особое внимание отводится столь важному блоку стратегии как СПГ-сегмент. Скажем, власти рассчитывают, что три проекта НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) – «Арктик СПГ 1», «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» – будут запущены до 2030 года.

Документом утвержден перечень проектов, которые должны быть реализованы к 2030 году для увеличения выпуска СПГ в стране до 100 млн т в год.

Помимо действующих проектов «Сахалин 2» и «Ямал СПГ», в план включены также строящийся завод НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» (проектная мощность – 19,8 млн т в год) и комплекс «Газпрома» в поселке Усть-Луга Ленинградской области (13,2 млн т в год). Также в списке – и три планируемых проекта НОВАТЭКа. Мощность «Арктик СПГ 1», согласно энергостратегии, должна составить 19,8 млн т в год, «Мурманского СПГ» – 20,4 млн т в год, «Обского СПГ» – 4,8 млн т в год. Суммарная мощность семи перечисленных проектов составляет 105 млн т в год. При этом уже сейчас очевидно, что реализовать их все в условиях санкций – задача чрезвычайно сложная.

Безусловно, долгосрочная магистраль развития чрезвычайно важна для ТЭК, включающего нефтяную, газовую, нефтегазохимическую, угольную отрасли, электроэнергетику и теплоснабжение; играющего значимую роль в национальной экономике, являясь основой формирования доходов бюджетной системы РФ и крупнейшим заказчиком для смежных отраслей. Как указано в документе, доля топливно-энергетического комплекса в части инвестиций в основной капитал составляет около одной трети всего объема в РФ, в структуре доходов федерального бюджета – также около трети, а в российском экспорте (в стоимостном выражении) – 65%. Топливно-энергетический комплекс – крупнейший сектор, обеспечивающий предсказуемый и долгосрочный заказ для промышленности и остальных секторов народного хозяйства в силу длинного и прозрачного инвестиционного цикла.

В целом принятый документ по своему содержанию все-таки ближе к научно-сценарному прогнозу. Надо понимать и то, что любой столь долгосрочный горизонт планирования – в большей степени - ориентир, здесь идеального следовать сценарию едва ли удастся. Поэтому Энергостратегии–2050 потребуется «динамическая актуализация»: документ будет перманентно пересматриваться с учетом поступления и накопления новых вводных. Что власти четко осознают. «Первые этапы реализации Энергостратегии будут обсуждаться на Российской энергетической неделе, которая состоится с 15 по 17 октября в Москве», – отметил вице-премьер Александр Новак.