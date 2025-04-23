Владимир Блинков, экономический обозреватель

Когда речь заходит о самом ценном, что есть на Украине, сразу же всплывает слово «чернозем». Украина владеет 1/3 мировых его запасов - около 27 млн га. И, учитывая стремительные темпы ее деиндустриализации, черноземы становятся одним из наиболее востребованных ресурсов.

С 2001 г. на Украине действовал мораторий на продажу сельхозземель, что, правда, не помешало украинским властям передать близким к ним «частникам» несколько млн. га в лизинг на 49 лет. Часть из них, согласно базе данных Land Matrix Land Transactions, оказались в аренде у крупных украинских компаний, аффилированных с иностранными. В итоге к 2020 г. иностранными компаниями контролировались около 25% украинских черноземов.

С приходом к власти Владимира Зеленского процесс ускорился. В марте 2021 г. его стараниями, не без советов МВФ, была запущена земельная реформа, которая открыла иностранцам новые лазейки для скупки чернозёмов. В соответствии с принятым Радой законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» сейчас украинским физлицам разрешено покупать землю, но не более 100 га на человека, а юрлицам до 10 тыс. га. Иностранцам же покупать ее, по-прежнему, нельзя. Но, в упомянутом законе есть лазейка: в порядке исключения предусмотрена возможность покупки земли иностранными гражданами и компаниями, если они арендуют её не менее трёх лет. А таковых на Украине много. Кроме того, иностранцам не возбраняется заключать договоры долгосрочной аренды земли. Эти исключения стали, по сути, формой разрешения для иностранцев. Уже к маю 2022 г., по данным издания Australian National Review (ANR), 3 транснациональные корпорации - Cargill, Dupont и Monsanto владели 17-ю из 62 млн га украинских сельскохозземель (ок. 1/3). Среди основных акционеров всех 3-х компаний крупнейшие в мире финансовые холдинги: Blackrock, Vanguard, Blackstone. Лидирующую роль занимает Blackrock.

Отмечу, что BlackRock известен в мире не только как крупнейший фонд по управлению активами, но и как антикризисный управляющий. Эту функцию компания осуществляла во многих странах, включая США. А теперь она выполняет ее и в Незалежной. С конца 2022 г. ее подразделение компании - BlackRock Financial Markets Advisory является консультантом правительства Украины. В ноябре 2022 г. BlackRock FMA подписала меморандум с Минэкономики Украины о создании «Фонда восстановления Украины», целью которого заявлено «создание возможности как для государственных, так и для частных инвесторов участвовать в реконструкции и омоложении рыночной экономики на Украине. Конкретные договоренности между корпорацией и властями Украины были достигнуты в начале 2023 г. В результате компании, контролируемые BlackRock, получили контроль над значительной частью стратегических активов Незалежной.

Для повышения эффективности своих действий Cargill, Dupont и Monsanto заключили между собой соглашение и действуют на Украине как консорциум. Кроме того, на «службе» консорциума и других иностранных любителей украинского чернозёма, по данным ANR, находятся компании украинских латифундистов Косюка, Веревского, Бахматюка, Вадатурского, которые являются совместной собственностью украинских компаний и иностранных корпораций. Так что реально упомянутый консорциум контролирует, по-видимому, более половины всех украинских земель. Так, «Монсанто» напрямую и через ряд компаний-посредников владеет 78% земельного фонда Сумской области, 56% Черниговской, 59% Херсонской и 47% Николаевской области, у нее в залоге также 34% земли в Киевской и Днепропетровской областях.

После начала спецоперации на Украине процесс слегка камуфлируемой скупки земель иностранным капиталом ускорился. Военные операции помогли понизить рыночные цены на землю, сформировав удобный момент для покупок. Цена гектара украинской пахотной земли сейчас составляет не более 2,5 тыс. долларов, ближе к зоне боевых действий – порядка тысячи долл. (для сравнения: в Европе цена она находится в диапазоне от 4 до 70 тыс. долл.).

Но и власти Незалежной не остались в накладе. За разрешение покупать землю, они, при содействии того же BlackRock, получили многомиллиардные кредиты от МВФ и Запада. Так что механизм скупки оказался прост и эффективен, и в итоге BlackRock приобрела имидж «главного хозяина земли украинской».

Похожая ситуация складывается сейчас и в Молдавии. Ее земельный фонд составляет 3,385 млн га, около 2/3 из которых земли сельхозназначения. По данным Института почвоведения и агрохимии имени Н.Димо, черноземами занято около 80% из них. В частной собственности находится около 1,5 млн га, еще порядка 700 тыс. га принадлежат местным публичным властям, примерно столько же - государству. Иностранным гражданам и компаниям продажа земли запрещена, так же как и в Незалежной. Но и в госучреждениях, и в экспертных кругах признают, что во многих случаях приобретение земли осуществляется в пользу иностранцев через подставных лиц и организации, имеющие «молдавское гражданство».

Ситуация же в сельском хозяйстве республики, которое когда-то называли «садом СССР», представляет собой жалкое зрелище. Многие фермеры, не находя сбыта своей «фруктовой» продукции, вынуждены вырубать сады и виноградники или оставлять их в запустении. Действующая власть в лице президента Майи Санду и партии PAS всячески способствует созданию «тепличных условий» для импортных товаров.

В итоге выжить могут только крупные сельхозпроизводители и агропромышленные холдинги. Средние, а тем более мелкие фермеры находятся на грани разорения и «повязаны» кредитами под залог земли. Еще одним ударом для них стал транзит через Молдову украинского зерна. Этот транзитный поток резко сбил цены на молдавское зерно, в отдельных случаях они даже ниже себестоимости. Украинские зерновозы создали огромные пробки на пунктах пересечения границы между Молдовой и Румынией, препятствуя экспорту молдавского зерна. Т.е. все условия для «прихватизации» молдавских черноземов ее властями также были сформированы. Специалисты BlackRock не могли не обратить это внимание. И в октябре 2024 г. компания начала подготовку к скупке земель на севере Молдавии. Как сообщили в ее минсельхозе «первоначально речь идет всего о 600 га». Но, лиха беда начало. Так что поглощение плодородных земель Молдавии BlackRock вопрос времени, учитывая политику кабинета Санду, которая ставила на глобалистов и Демпартию США, однако теперь пытается, распродавая земли, наладить связи с их противниками в истеблишменте США. Как и в Незалежной молдавские «проевропейцы» не откажутся от кусочка пирога с общего стола, если их конечно позовут.

Отмечу, что земли обеих стран распродаются с соблюдением «норм международного права», что необходимо для дальнейшей защиты активов их новыми западными хозяевами. А BlackRock – коммерческая, а не благотворительная организация. Главная цель ее деятельности – увеличение прибыли для акционеров. До сих пор она успешно справлялась с решением этой задачи. Вероятно, справится и сейчас. Правда, ни Украина, ни Молдова ее акционерами не являются. Они для BlackRock лишь относительно небольшие объекты для эксплуатации. Но, в итоге, BlackRock «выдоит» из них всё, что можно, опыт у корпорации огромный.