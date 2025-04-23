Рубио: США перейдут к другим задачам при отсутствии прогресса на Украине

© Aaron Schwartz/ Sipa USA/ТАСС

Администрация США займется другими приоритетными задачами, если не будет констатировать достаточного прогресса в урегулировании кризиса на Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

"Мы потратили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы продолжим делать это до тех пор, пока будет существовать реальный путь к продвижению вперед", - отметил он. "Если в какой-то момент мы поймем, что мы слишком далеко друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, поскольку в мире происходит много важных вещей", - указал Рубио.

"Это не наша война. Не мы начинали эту войну. Мы пытаемся помочь всем завершить ее", - подчеркнул он. "Но, возможно, Россия и Украина слишком далеко друг от друга, но я надеюсь, что это не так. Мы должны быть оптимистами. Мы должны быть готовы сделать все возможное, чтобы сблизить две стороны. И, рассчитываю, что мы добьемся успеха", - заключил госсекретарь.