Алаудинов: СССР бы не распался, если бы у власти были другие люди

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СССР продолжил бы существовать и не было бы войны в Чеченской Республике, если бы у власти находились другие люди. Соответствующую точку зрения изложил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Если бы на тот момент у власти находились бы здравомыслящие люди, государственники, я могу поклясться, не было бы ни чеченской кампании, ни гражданской войны, и никаких проблем бы не было. И Советский Союз бы не распался. Суть в том, что мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать, и каким образом они будут вбивать клин между народами России", - приводит его слова Telegram-канал "Молотов "Ахмат".

Алаудинов также напомнил о видеоролике, в котором экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассуждает о том, что в период приватизации в стране властям было неважно, за какие деньги продавать заводы. "Главное было продать этот завод для того, чтобы вбить еще один гвоздь в гроб СССР", - указал он.