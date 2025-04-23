Текущие события
Переговоры по Украине
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй срок Трампа
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Правые партии Европы
«Дело Имамоглу» в отношениях Турции и Запада

Западные элиты смотрят на арест экс-мэра Стамбула через призму своих интересов.

«Дело Имамоглу» в отношениях Турции и Запада
По теме:

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В Турции не стихают протесты и активные политические действия, связанные с арестом бывшего стамбульского мэра Экрема Имамоглу.  Стамбульская прокуратура вызвала на допрос  почти пятьдесят человек, чьи университетские дипломы были аннулированы  в рамках расследования возможной подделки документов экс-градоначальника.

В свою очередь, оппозиция в лице лидера Республиканской народной партии Озгюра Озеля озвучила план борьбы за Имамоглу и против Эрдогана: собрать  более 30 миллионов подписей за освобождение Имамоглу и проведение досрочных выборов, еженедельно проводить митинги в столице и каждый день в других городах,  превратить дело Имамоглу в общетурецкое движение, особенно в молодежной среде, чтобы удерживать давление на власть.

Сам Имамоглу из тюрьмы обвинил правящий режим в растрате 50 миллионов евро, а окружение Эрдогана – в том, что оно систематически обманывает президента относительно ситуации в стране. А Бюлент Арынч, бывший председатель парламента и один из основателей правящей Партии справедливости и развития, выразил сомнения в законности преследования Имагоглу и призвал к честному и прозрачному расследованию:  «Тех, кто считает это [судебный процесс] заговором, трудно назвать неправыми».

Нас, однако, больше интересует международный контекст происходящего. Имамоглу, представитель светских политических сил, считается человеком, ориентированным на американских демократов-глобалистов, западные либеральные элиты и ЕС. Эрдоган долгие годы проводит многовекторную политику лавирования с минимумом долгосрочных стратегических союзов. При этом он достаточно тесно связан с Британией и одновременно, хотя еще с первого срока Трампа имеет с ним не самые простые отношения (но у них обоих мало с кем отношения простые), сейчас в моменте ощущает заинтересованность Вашингтона в конструктивном взаимодействии и отвечает взаимность. Одновременно и Европа, вроде бы симпатизирующая Имамоглу, видит сейчас в сильной, хотя бы и эрдогановской, Турции важного партнера – в том числе и в противостоянии с Россией, а также надежного транзитера топливно-энергетических потоков с Ближнего и Среднего Востока.

В первые недели после ареста Имамоглу большинство событий подтверждало этот расклад сил. Еще до задержания состоялся телефонный разговор Эрдогана и Трампа, судя по всему, достаточно теплый. После – состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Рубио попросил  Фидана «способствовать миру на Украине и Южном Кавказе» (надо понимать – мира на условиях, устраивающих команду Трампа).

Американский министр финансов  объявил своему турецкому коллеге о намерении США  «восстановить максимальное давление на Тегеран». Это произошло на фоне нового обострения ирано-турецких отношений – все тот же Фидан обвинил  соседей в поддержке курдского сепаратизма. Видимо, американо-турецкое партнерство будет касаться и давления на Иран.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции и возобновления продажи ей истребителей F-16 после  встречи с Эрдоганом. Встреча эта, по данным источников ведущего турецкого издания Hürriyet, может состояться в июне в Белом доме (раньше речь шла об апреле-мае).

Две недели назад на пресс-конференции американский президент рассказал о своем разговоре с «султаном» на тему турецкого участия в свержении Асада: «Он пытался мне говорить: “Нет, нет, нет, это был не я”. Я сказал: “это был ты”! Он ответил: “Да, может быть, это был я»”». После этого Эрдоган получил поздравление от Трампа: «Вы достигли того, чего никто другой не смог достичь за 2000 лет. Вы захватили Сирию». Заявление двусмысленное и вполне в трамповском стиле: с одной стороны, вроде бы лестное для Эрдогана, с другой – Анкара никогда не скрывала своей прямой причастности к действиям  сирийских исламистов, но все-таки совсем официально не подтверждала. Также Трамп добавил, что США, Турция и Израиль могут достигнуть взаимопонимания по сирийской проблематике: «И я сказал премьер-министру [Израиля], что, возможно, если у вас есть проблемы с Турцией, я действительно думаю, что смогу их решить. Знаете, у меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером».

Турецкая оппозиция нервно реагирует на это показное дружелюбие. Озель заявил: «Они [власти] задержали Имамоглу с одобрения из-за океана. Я обращаюсь не к президенту, избранному народом, а к человеку, устроившему переворот, к хунте. Посмейте сказать нам в глаза: вы получили разрешение из США? Если нет — выйдите и заявите это открыто». «Организаторы переворота находятся в Турции, а их контакты — в США. Ни Америка, ни Трамп не спасут вас на выборах!»,-добавил глава республиканской партии.

Хакан Фидан в соцсетях обвинил Озеля в том, что он сам «иноагент»: «Именно Озель ищет легитимности за пределами избирательных урн и пытается формировать политику на улицах. Именно Озель на протяжении нескольких недель надеялся на помощь иностранных держав, умоляя о поддержке иностранные столицы, говоря: «Мы чувствуем себя брошенными». Именно Озель пытается превратить дело о коррупции в героическую историю».

Претензии Озель высказывает и к британцам и конкретно к лейбористам: «Они [власти] посадили мэра Стамбула в тюрьму, а Лейбористская партия хранит об этом молчание. Не могу понять почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер не комментирует ситуацию. Мы чувствуем себя брошенными. Где дружба? Что это за братская партия такая? Как Англия, колыбель демократии, и наша братская  партия могут молчать об этом?».

Самое время рассмотреть позицию ЕС и ведущих европейских стран. До поры до времени она оставалась в рамках резких и громких, но достаточно ритуальных осуждений. Франция в лице своего МИД  выразила «глубокую обеспокоенность». «Уважение прав избранных представителей оппозиции, свободы демонстраций и свободы выражения мнения являются краеугольными камнями верховенства закона. Будучи государством-членом Совета Европы и государством-кандидатом на членство в ЕС, Турция добровольно взяла на себя обязательства в этой области. Соблюдение этих обязательств является центральным элементом наших отношений, а также отношений между Турцией и ЕС»,- заявили в Ке-д'Орсе.

Аналогичным образом выступило немецкое внешнеполитическое ведомство: «Арест мэра Стамбула, вызвавший протесты, снижает шансы Турции на вступление в ЕС. Обязательства Турции по вступлению в ЕС звучат все более голословно в свете действий, предпринятых против Имамоглу и других. Политическим конкурентам не место в тюрьме или в суде. Страна, которая видит свое будущее в ЕС, должна поддерживать верховенство закона».

Депутат Европарламента Михаэль Галер заявил: «Пока Имамоглу находится в заключении, мы должны заморозить политические контакты на уровне ЕС и государств-членов [ЕС]. Это оказало бы мощное давление на Эрдогана». В то же время и он сделал оговорки: «Турция остаётся важным партнёром, например, в вопросах миграции и безопасности, а также в отношении Украины. Поэтому соответствующие переговоры на уровне чиновников должны продолжаться». Галер  предложил активизировать контакты турецкой оппозицией и гражданским обществом.  Аналогичные идеи высказал Макс Люкс (партия «Зелёные»),  глава германо-турецкой парламентской группы и эксперт по Турции.

Бывший глава партии ХДС Армин Лашет, рассматриваемый как возможный новый глава МИД Германии, предостерег от  излишних нападок на Эрдогана в связи с арестом Имамоглу и заявил, что Турция необходима для укрепления европейской опоры НАТО.

Глава Делегации ЕС в Турции, посол Томас Оссовски, в интервью турецкому изданию Oksijen заявил, что Европейский союз не стремится «закрыть двери» перед Турцией в связи с делом Имамоглу.  По словам дипломата, он верит, что демократия в Турции в итоге возьмёт верх и произойдет выход из кризиса. При этом Оссовски подчеркнул: как страна-кандидат, Турция обязана соблюдать ценности, записанные в Копенгагенских критериях.

Поддержка Старого Света Имамоглу и его сторонникам в течение месяца ограничивалась в основном именно символическими жестами. Например,  мэр Парижа Анн Идальго присвоила стамбульскому коллеге звание почетного гражданина французской столице. Раньше такой же чести она удостоила российского иноагента Яшина и «режиссера»-террориста Сенцова. Кроме того, Идальго организовала сбор подписей в поддержку Имамоглу -обращение подписали мэры Амстердама, Афин, Барселоны, Берлина, Болоньи, Браги, Брюсселя, Будапешта, Клуж-Напоки, Флоренции, Габрово, Гента, Ганновера, Хельсинки, Лейпцига, Милана, Одунпазары, Осло, Рейкьявика, Рима, Страсбурга, Таллина, Тимишоары, Турку, Утрехта, Загреба, а также Дарио Нарделла (депутат Европарламента, экс-мэр Флоренции), Eurocities, Совета европейских муниципалитетов и регионов (CEMR) и Международной ассоциации франкоязычных мэров (AIMF).

В начале апреля  штаб-квартиру Республиканской народной партии  в Анкаре посетила делегация Партии европейских социалистов (PES). «Если вы убираете демократию на полку, держите в тюрьме человека, которого 16 миллионов стамбульцев трижды избирали, без доказательств, если нацеливаетесь на избирательные урны и уничтожаете свободные и честные выборы, устраняете соперника будущего президента — это уже не внутреннее дело страны», - заявил  на встрече Озгюр Озель, комментируя обвинения властей в попытках найти зарубежную поддержку. По его словам,  нынешние события отдаляют Турцию от Европы и и опускают её «на несколько лиг ниже в мировом рейтинге демократий».

Почётный президент Социалистического интернационала, бывший премьер-министр Греции и влиятельный европейский политик Йоргос Папандреу заявил после встречи с Озелем: «Мы гордимся вами, господин председатель. Гордимся Экремом. Гордимся турецким народом. Это борьба между демократией и автократией — и она происходит не только в Стамбуле, но и в Афинах, Брюсселе, Оксфорде».

Но несколько дней назад к словам добавились некоторые материально выраженные решения. Издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на свои источники https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruestung-bundesregierung-stoppt-eurofighter-export-an-die-tuerkei/100122181.html), что  немецкое правительство заблокировало  поставки трех десятков истребителей Eurofighter Typhoon в Турцию как раз под предлогом санкций за арест Имамоглу.  Ранее немцы дали предварительное согласие на переговоры по поставке этого вида вооружений. Турция хотели купить 40 истребителей Eurofighter, получив согласие на это британцев и испанцев; кроме того, как сообщал телеканал Habertürk, британцы обещали уговорить и немцев.

В связи с этим эмбарго нужно отметить несколько моментов. Eurofighter – не единоличное немецкое изобретение и собственность, решение о поставках либо запрете на них  вряд ли принимается единолично. В то же время запрет немецкого правительства может быть пересмотрен его сменщиками, которые, судя по всему, займут еще более «ястребиную» позицию в международных делах (в частности, по отношению к России) и могут более снисходительно смотреть на партнеров в своей политике (в частности, на Турцию).

Оба нюанса не противоречат тому факту, что ценностно-идеологические моменты в восприятии Турции разными западными центрами силами не подминают под себя прагматические. Для одних они важны, но все-таки не безоговорочно, для других, типа администрации Трампа, попросту второстепенны. Мало для кого из них свержение Эрдогана и «торжество демократии»  является непременной абсолютной самоцелью. Кто-то этого свержения действительно хочет, но изрядную часть западных игроков устроит принуждение «султана» к тем или иным решениям, той или иной политике – и дело Имамоглу выглядит хорошим инструментом этого принуждения.
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «США: после империи»:

23.04.2025
Рубио: США перейдут к другим задачам при отсутствии прогресса на Украине
23.04.2025
Трамп анонсировал снижение торговых пошлин в отношении Китая
22.04.2025
Зеленский: у Киева нет договоренностей о новой военной помощи от Вашингтона
22.04.2025
Политолог Коктыш: Признание США Крыма российским станет важным символическим шагом
22.04.2025
Политолог Брутер: коррекция курса Ватикана под влиянием США маловероятна
22.04.2025
Ушаков сообщил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву
22.04.2025
Ipsos: рейтинг одобрения Трампа опустился до рекордно низких 42%
22.04.2025
В Иране верят в возможность заключения хорошего соглашения с США в кратчайшие сроки
21.04.2025
В Кремле рады, что США понимают невозможность вступления Украины в НАТО
18.04.2025
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине
18.04.2025
Войну придется отложить
18.04.2025
Мелони при общении с Трампом запустила лозунг "Сделаем Запад снова великим"
18.04.2025
Карни: Канада не будет реагировать на тарифы США по принципу "доллар за доллар"
18.04.2025
Трамп сообщил, что его визит в Великобританию намечен на сентябрь
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 23/04 97.9241
EUR 23/04 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=179656
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской, организация Асгардская Славянская Община, Славянская Община Капища Веды Перуна, Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Церквь Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, Украинская народная самооборона, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма футбольных фанатов Поколение, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.