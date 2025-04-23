«Дело Имамоглу» в отношениях Турции и Запада

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В Турции не стихают протесты и активные политические действия, связанные с арестом бывшего стамбульского мэра Экрема Имамоглу. Стамбульская прокуратура вызвала на допрос почти пятьдесят человек, чьи университетские дипломы были аннулированы в рамках расследования возможной подделки документов экс-градоначальника.

В свою очередь, оппозиция в лице лидера Республиканской народной партии Озгюра Озеля озвучила план борьбы за Имамоглу и против Эрдогана: собрать более 30 миллионов подписей за освобождение Имамоглу и проведение досрочных выборов, еженедельно проводить митинги в столице и каждый день в других городах, превратить дело Имамоглу в общетурецкое движение, особенно в молодежной среде, чтобы удерживать давление на власть.

Сам Имамоглу из тюрьмы обвинил правящий режим в растрате 50 миллионов евро, а окружение Эрдогана – в том, что оно систематически обманывает президента относительно ситуации в стране. А Бюлент Арынч, бывший председатель парламента и один из основателей правящей Партии справедливости и развития, выразил сомнения в законности преследования Имагоглу и призвал к честному и прозрачному расследованию: «Тех, кто считает это [судебный процесс] заговором, трудно назвать неправыми».

Нас, однако, больше интересует международный контекст происходящего. Имамоглу, представитель светских политических сил, считается человеком, ориентированным на американских демократов-глобалистов, западные либеральные элиты и ЕС. Эрдоган долгие годы проводит многовекторную политику лавирования с минимумом долгосрочных стратегических союзов. При этом он достаточно тесно связан с Британией и одновременно, хотя еще с первого срока Трампа имеет с ним не самые простые отношения (но у них обоих мало с кем отношения простые), сейчас в моменте ощущает заинтересованность Вашингтона в конструктивном взаимодействии и отвечает взаимность. Одновременно и Европа, вроде бы симпатизирующая Имамоглу, видит сейчас в сильной, хотя бы и эрдогановской, Турции важного партнера – в том числе и в противостоянии с Россией, а также надежного транзитера топливно-энергетических потоков с Ближнего и Среднего Востока.

В первые недели после ареста Имамоглу большинство событий подтверждало этот расклад сил. Еще до задержания состоялся телефонный разговор Эрдогана и Трампа, судя по всему, достаточно теплый. После – состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Рубио попросил Фидана «способствовать миру на Украине и Южном Кавказе» (надо понимать – мира на условиях, устраивающих команду Трампа).

Американский министр финансов объявил своему турецкому коллеге о намерении США «восстановить максимальное давление на Тегеран». Это произошло на фоне нового обострения ирано-турецких отношений – все тот же Фидан обвинил соседей в поддержке курдского сепаратизма. Видимо, американо-турецкое партнерство будет касаться и давления на Иран.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции и возобновления продажи ей истребителей F-16 после встречи с Эрдоганом. Встреча эта, по данным источников ведущего турецкого издания Hürriyet, может состояться в июне в Белом доме (раньше речь шла об апреле-мае).

Две недели назад на пресс-конференции американский президент рассказал о своем разговоре с «султаном» на тему турецкого участия в свержении Асада: «Он пытался мне говорить: “Нет, нет, нет, это был не я”. Я сказал: “это был ты”! Он ответил: “Да, может быть, это был я»”». После этого Эрдоган получил поздравление от Трампа: «Вы достигли того, чего никто другой не смог достичь за 2000 лет. Вы захватили Сирию». Заявление двусмысленное и вполне в трамповском стиле: с одной стороны, вроде бы лестное для Эрдогана, с другой – Анкара никогда не скрывала своей прямой причастности к действиям сирийских исламистов, но все-таки совсем официально не подтверждала. Также Трамп добавил, что США, Турция и Израиль могут достигнуть взаимопонимания по сирийской проблематике: «И я сказал премьер-министру [Израиля], что, возможно, если у вас есть проблемы с Турцией, я действительно думаю, что смогу их решить. Знаете, у меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером».

Турецкая оппозиция нервно реагирует на это показное дружелюбие. Озель заявил: «Они [власти] задержали Имамоглу с одобрения из-за океана. Я обращаюсь не к президенту, избранному народом, а к человеку, устроившему переворот, к хунте. Посмейте сказать нам в глаза: вы получили разрешение из США? Если нет — выйдите и заявите это открыто». «Организаторы переворота находятся в Турции, а их контакты — в США. Ни Америка, ни Трамп не спасут вас на выборах!»,-добавил глава республиканской партии.

Хакан Фидан в соцсетях обвинил Озеля в том, что он сам «иноагент»: «Именно Озель ищет легитимности за пределами избирательных урн и пытается формировать политику на улицах. Именно Озель на протяжении нескольких недель надеялся на помощь иностранных держав, умоляя о поддержке иностранные столицы, говоря: «Мы чувствуем себя брошенными». Именно Озель пытается превратить дело о коррупции в героическую историю».

Претензии Озель высказывает и к британцам и конкретно к лейбористам: «Они [власти] посадили мэра Стамбула в тюрьму, а Лейбористская партия хранит об этом молчание. Не могу понять почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер не комментирует ситуацию. Мы чувствуем себя брошенными. Где дружба? Что это за братская партия такая? Как Англия, колыбель демократии, и наша братская партия могут молчать об этом?».

Самое время рассмотреть позицию ЕС и ведущих европейских стран. До поры до времени она оставалась в рамках резких и громких, но достаточно ритуальных осуждений. Франция в лице своего МИД выразила «глубокую обеспокоенность». «Уважение прав избранных представителей оппозиции, свободы демонстраций и свободы выражения мнения являются краеугольными камнями верховенства закона. Будучи государством-членом Совета Европы и государством-кандидатом на членство в ЕС, Турция добровольно взяла на себя обязательства в этой области. Соблюдение этих обязательств является центральным элементом наших отношений, а также отношений между Турцией и ЕС»,- заявили в Ке-д'Орсе.

Аналогичным образом выступило немецкое внешнеполитическое ведомство: «Арест мэра Стамбула, вызвавший протесты, снижает шансы Турции на вступление в ЕС. Обязательства Турции по вступлению в ЕС звучат все более голословно в свете действий, предпринятых против Имамоглу и других. Политическим конкурентам не место в тюрьме или в суде. Страна, которая видит свое будущее в ЕС, должна поддерживать верховенство закона».

Депутат Европарламента Михаэль Галер заявил: «Пока Имамоглу находится в заключении, мы должны заморозить политические контакты на уровне ЕС и государств-членов [ЕС]. Это оказало бы мощное давление на Эрдогана». В то же время и он сделал оговорки: «Турция остаётся важным партнёром, например, в вопросах миграции и безопасности, а также в отношении Украины. Поэтому соответствующие переговоры на уровне чиновников должны продолжаться». Галер предложил активизировать контакты турецкой оппозицией и гражданским обществом. Аналогичные идеи высказал Макс Люкс (партия «Зелёные»), глава германо-турецкой парламентской группы и эксперт по Турции.

Бывший глава партии ХДС Армин Лашет, рассматриваемый как возможный новый глава МИД Германии, предостерег от излишних нападок на Эрдогана в связи с арестом Имамоглу и заявил, что Турция необходима для укрепления европейской опоры НАТО.

Глава Делегации ЕС в Турции, посол Томас Оссовски, в интервью турецкому изданию Oksijen заявил, что Европейский союз не стремится «закрыть двери» перед Турцией в связи с делом Имамоглу. По словам дипломата, он верит, что демократия в Турции в итоге возьмёт верх и произойдет выход из кризиса. При этом Оссовски подчеркнул: как страна-кандидат, Турция обязана соблюдать ценности, записанные в Копенгагенских критериях.

Поддержка Старого Света Имамоглу и его сторонникам в течение месяца ограничивалась в основном именно символическими жестами. Например, мэр Парижа Анн Идальго присвоила стамбульскому коллеге звание почетного гражданина французской столице. Раньше такой же чести она удостоила российского иноагента Яшина и «режиссера»-террориста Сенцова. Кроме того, Идальго организовала сбор подписей в поддержку Имамоглу -обращение подписали мэры Амстердама, Афин, Барселоны, Берлина, Болоньи, Браги, Брюсселя, Будапешта, Клуж-Напоки, Флоренции, Габрово, Гента, Ганновера, Хельсинки, Лейпцига, Милана, Одунпазары, Осло, Рейкьявика, Рима, Страсбурга, Таллина, Тимишоары, Турку, Утрехта, Загреба, а также Дарио Нарделла (депутат Европарламента, экс-мэр Флоренции), Eurocities, Совета европейских муниципалитетов и регионов (CEMR) и Международной ассоциации франкоязычных мэров (AIMF).

В начале апреля штаб-квартиру Республиканской народной партии в Анкаре посетила делегация Партии европейских социалистов (PES). «Если вы убираете демократию на полку, держите в тюрьме человека, которого 16 миллионов стамбульцев трижды избирали, без доказательств, если нацеливаетесь на избирательные урны и уничтожаете свободные и честные выборы, устраняете соперника будущего президента — это уже не внутреннее дело страны», - заявил на встрече Озгюр Озель, комментируя обвинения властей в попытках найти зарубежную поддержку. По его словам, нынешние события отдаляют Турцию от Европы и и опускают её «на несколько лиг ниже в мировом рейтинге демократий».

Почётный президент Социалистического интернационала, бывший премьер-министр Греции и влиятельный европейский политик Йоргос Папандреу заявил после встречи с Озелем: «Мы гордимся вами, господин председатель. Гордимся Экремом. Гордимся турецким народом. Это борьба между демократией и автократией — и она происходит не только в Стамбуле, но и в Афинах, Брюсселе, Оксфорде».

Но несколько дней назад к словам добавились некоторые материально выраженные решения. Издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на свои источники https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruestung-bundesregierung-stoppt-eurofighter-export-an-die-tuerkei/100122181.html), что немецкое правительство заблокировало поставки трех десятков истребителей Eurofighter Typhoon в Турцию как раз под предлогом санкций за арест Имамоглу. Ранее немцы дали предварительное согласие на переговоры по поставке этого вида вооружений. Турция хотели купить 40 истребителей Eurofighter, получив согласие на это британцев и испанцев; кроме того, как сообщал телеканал Habertürk, британцы обещали уговорить и немцев.

В связи с этим эмбарго нужно отметить несколько моментов. Eurofighter – не единоличное немецкое изобретение и собственность, решение о поставках либо запрете на них вряд ли принимается единолично. В то же время запрет немецкого правительства может быть пересмотрен его сменщиками, которые, судя по всему, займут еще более «ястребиную» позицию в международных делах (в частности, по отношению к России) и могут более снисходительно смотреть на партнеров в своей политике (в частности, на Турцию).

Оба нюанса не противоречат тому факту, что ценностно-идеологические моменты в восприятии Турции разными западными центрами силами не подминают под себя прагматические. Для одних они важны, но все-таки не безоговорочно, для других, типа администрации Трампа, попросту второстепенны. Мало для кого из них свержение Эрдогана и «торжество демократии» является непременной абсолютной самоцелью. Кто-то этого свержения действительно хочет, но изрядную часть западных игроков устроит принуждение «султана» к тем или иным решениям, той или иной политике – и дело Имамоглу выглядит хорошим инструментом этого принуждения.