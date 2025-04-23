Президент Палестины призвал ХАМАС освободить всех заложников

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, чтобы "не давать Израилю оправданий" для боевых действий в анклаве. Его выступление в ходе заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП) в Рамалле транслировал телеканал Al Hadath.

"На сегодняшний день наш самый главный приоритет - это прекращение войны на истребление, которой подвергается сектор Газа. Это должно закончиться, в Газе ежедневно погибают сотни людей. Перестаньте давать еврейскому государству повод, освободите заложников", - обратился он к радикалам.

Президент Палестины также призвал ХАМАС передать оружие и управление Газой Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан и преобразоваться в политическую партию, деятельность которой "была бы регламентирована международным правом".

"Мир на Ближнем Востоке возможен в случае окончания израильской оккупации и создания независимого Государства Палестина, а для этого нам необходимо решить имеющиеся разногласия и устранить межпалестинский раскол", - полагает он.

Вместе с тем Аббас отметил, что движение ХАМАС, захватив власть в Газе в 2007 году, "навлекло на анклав шесть военных конфликтов" и "дало Израилю повод" для нынешних боевых действий.