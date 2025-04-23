Японовед Казаков: политика Трампа способствует восстановлению отношений между Токио и Пекином

Правительство Китая предложило Японии принять скоординированные меры для противодействия тарифной политике президента США Дональда Трампа. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, письмо с таким предложением от премьера Госсовета КНР Ли Цяна поступило японскому премьеру Сигэру Исибе.

Как отмечается, Пекин, по всей видимости, призвал Токио присоединиться к нему в борьбе с протекционизмом Трампа. Однако, Япония, будучи ближайшим союзником США, планирует отреагировать на такое предложение осторожно.

Шаги по налаживанию отношений Китая и Японии предпринимаются после того, как Трамп объявил о политике введения импортных пошлин для исправления дефицита в торговле с другими странами. В частности, на товары из Китая были введены тарифы в размере 145%, на что Пекин ответил введением пошлин 125% на американские товары.

Повышенные пошлины 24% США планируют ввести в отношении японских товаров, чтобы добиться упрощения доступа для американских производителей на рынок Японии. Правительства двух стран вступили в переговоры, и решение о введении этих тарифов отложено.

В Токио, как пишет агентство, несмотря на осторожный подход, рассматривают возможность продемонстрировать открытость к диалогу в надежде добиться путем улучшения двусторонних отношений с Китаем отмены запрета на импорт японских морепродуктов, введенного Пекином после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Старший научный сотрудник Центра Японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков полагает, что «проблема совместных мер для противодействия тарифной политике Трампа сейчас существует в контексте того, что можно говорить публично, а что нельзя. Сейчас идут эксклюзивные переговоры между Японией и США по поводу тарифов, и Япония хочет продавить свою позицию, поэтому портить отношения между Японией и США Токио сейчас точно не будет. Но при этом Япония предпринимает действия для того, чтобы обезопасить себя с точки зрения возможных негативных действий Трампа. Поэтому в непубличной сфере восстановление отношений между Японией и Китаем будет продолжаться, но это будут переговоры, которые не будут выходить за рамки непубличного обсуждения. Японии не нужен конфликт с США в данный момент, и многое будет зависеть от того, какие будут результаты этих переговоров. Но Япония в контексте этих переговоров будет активно выстраивать отношения с Китаем потому, что это дает смягчение напряженности в вопросах безопасности и создает ситуацию более выгодных рынков для Японии. А Китай крайне заинтересован в том, чтобы создать некую квазикоалицию против США. Поэтому, я думаю, что большинство стран, которые находились в сильной зависимости от США, не будут публично об этом распространятся, но будут действовать исключительно в интересах своих стран, что сейчас делает и Япония».