Политолог Зудин: договориться с Зеленским вряд ли возможно

Встреча в Лондоне23 апреля представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии завершилась декларациями и договоренностью о дальнейших консультациях. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, во встрече с украинской стороны участвовали он сам, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. "Со стороны Великобритании - советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плётнер", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

"Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения мира", - сказал Ермак, добавив, что участники консультаций подчеркнули приверженность усилиям президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены и что встреча пройдет на уровне официальных представителей. По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указывает газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию. Отмечалось, что американскую сторону на встрече будет представлять спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

22 апреля в Вашингтоне сообщили, что Рубио поедет в Лондон, однако вскоре после этого внешнеполитическое ведомство США заявило об обратном, подчеркнув, что на переговорах в британской столице он присутствовать не будет. Как отметил телеканал Sky News, это вынудило Париж и Берлин также отказаться от планов участия во встрече. Как указывают обозреватели канала, сохраняется "надежда, что встреча на министерском уровне состоится в ближайшее время".

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин так прокомментировал ситуацию на переговорах по Украине: «Я бы с урегулированием на Украине не торопился. Вопрос остается открытым, потому, что до сих пор не ясны очень многие обстоятельства необходимые для того, чтобы соглашение по урегулированию было достигнуто. Пока те сообщения, которые появляются в американских СМИ, не включают главных требований России. Собственно говоря, того, из-за чего и началась СВО. Речь идет в основном о территориях, а СВО началась не из-за территорий и об этом неоднократно говорили и Владимир Путин, и Сергей Лавров и другие. СВО началась из-за безопасности. России необходима гарантия безопасности, гарантия надежной безопасности. Поэтому Трамп приходит к ста дням в общем скорее с минусом, чем с плюсом. Я имею в виду тарифы и их влияние на американцев, рейтинг Трампа снизился, и началась критика внутри республиканской партии. Кроме того, с нынешней киевской Администрацией договориться вряд ли возможно. По крайне мере поведение Зеленского устойчиво подтверждает эти сомнения».