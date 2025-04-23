Ostsee Zeitung: в ФРГ остаются на хранении трубы "Северных потоков"

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Порядка 1 тыс. труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2 все еще хранятся на складе в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, этого количества может хватить для ремонта поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". На это обращает внимание газета Ostsee Zeitung.

По ее данным, трубы хранятся на складе на территории промышленного парка в общине Любмин - именно здесь подводные трубопроводы стыкуются с наземной газопроводной системой ФРГ. "У этих складских запасов высокая стоимость. Такого количества труб должно ориентировочно хватить для поврежденных участков", - рассказал газете осведомленный источник. Еще один собеседник издания высказал мнение, что ремонт при наличии необходимых материалов будет "в техническом смысле относительно легким".

Согласно публикации, адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам "Северных потоков". Вместе с тем ситуация осложняется тем, что суд в Швейцарии рассматривает дело о долге Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами. Суд продлил до 9 мая срок, в который компания может договориться с кредиторами, в противном случае ее могут объявить банкротом. В таком случае принадлежащие ей около 500 труб могут быть проданы с аукциона, трубы оператора первого "Северного потока" этот процесс не затронет.

Источники Ostsee Zeitung оценивают общую стоимость 1 тыс. труб примерно в €25 млн.

Две нитки первого "Северного потока" были введены в строй в 2011 и 2012 годах. В 2018-2021 годах осуществлялось строительство трубопровода "Северный поток - 2", который также имеет две нитки. 26 сентября 2022 были выявлены беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2", в результате уцелела лишь одна из четырех.