Экономист Колташов о президентстве Трампа

Не смотря на некоторые прогнозы, Дональд Трамп, несомненно, доработает до конца своего президентского срока. Другой вопрос, каковы будут итоги его нынешней каденции?

В одном случае, это может быть пусть и не полный, но успех, при котором американская промышленность снова заработает, появятся новые рабочие места, получится изменить образовательную политику, и на рынке труда США начнет появляться больше квалифицированных кадров. Этот результат требует продолжения ограбления Европы и борьбы с Китаем, но не обязательно очень жесткой.

Негативный финал может быть полностью противоположным. Все старые болезни американской экономики могут только усугубиться. Трамп может разрегулировать все процессы и не достичь цели. Тогда на смену Трампу вернутся демократы, и Америка еще какое-то время будет загнивать, плодя бюрократию и наращивая госдолг.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/263a1b136c1036763cff74444f4d8889/