Песков заявил, что у России нет территориальных претензий к странам Балтии

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Россия не имеет территориальных претензий к странам Балтии. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

"У России нет никаких проблем со прибалтийскими странами и никаких территориальных претензий к ним. Даже несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно попираются, в частности, это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания", - указал предстваитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что, "к счастью, в странах Балтии нет гражданской войны, в ходе которой регулярная армия истребляла бы русских только из-за их национальной принадлежности".