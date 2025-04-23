Американист Богуславская о мировых ценах на нефть

Снижение мировых цен на нефть, которое мы видим сейчас, связано с общей неопределенностью на рынках, в том числе из-за действий новой американской администрации. Если инициативы Трампа приведут в долгосрочной перспективе к замедлению мировой экономики, цены на нефть могут опуститься еще ниже.

С другой стороны, для США, которые сами являются важным добытчиком и продавцом нефти, ситуация падения цен на энергоносители невыгодна. Реиндустриализация американской экономики требует достаточно высоких и одновременно не совсем низких цен на нефть. То есть – важна некая золотая середина. И они будут к ней стремиться.

Угроза для России состоит еще и в том, что США могут ввести повышенные тарифы для тех стран, которые покупают российскую нефть. Пойдут ли США на это? Такое решение может вызвать серьезные последствия для всей мировой экономики, что может негативно отразиться и на самих Соединенных Штатах.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат

политических наук, старший преподаватель кафедры американских

исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия

Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/718851368cda967fb2614126c1b9df91/