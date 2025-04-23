Россию на похоронах Папы Франциска будет представлять Любимова

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россию на похоронах Папы Римского Франциска будет представлять министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах Папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", - заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что похороны понтифика намечены на 26 апреля.