Индия решила закрыть ключевой пограничный пост на границе с Пакистаном

© AP Photo/ Channi Anand/ТАСС

Индия приняла решение закрыть ключевой контрольно-пропускной пункт Атари на границе с Пакистаном после теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 26 человек. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе брифинга.

По его словам, "интегрированный контрольно-пропускной пункт Атари немедленно прекратит свою работу". Дипломат уточнил, что уже пересекшие границу могут вернуться по этому маршруту до 1 мая текущего года.

Мисри также отметил, что Нью-Дели немедленно приостанавливает действие соглашения о распределении водных ресурсов между Индией и Пакистаном - Договора о водах Инда 1960 года. "Действие Договора о водах Инда будет приостановлено до тех пор, пока Пакистан достоверно и бесповоротно не прекратит свою поддержку трансграничного терроризма", - указал он.