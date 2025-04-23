Трамп: заявления Зеленского по Крыму вредят мирному урегулированию

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Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, наносит вред переговорам по мирному урегулированию конфликта. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Соц. сети.

"Президент Украины Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается: "Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, так как Крым был потерян много лет назад с подачи 44-го президента США Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения", - указал американский лидер.

"Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом месте также находились в течение многих лет крупные базы российских подлодок. Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование нынешней войны", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Зеленскому больше "нечем похвастаться". "Ситуация для Украины плачевная - она может заключить мир, а может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - отметил президент США.

"Сделанное Зеленским сегодня заявление ничего не даст, кроме расширения "поля убийства", а этого никто не хочет! Мы очень близки к сделке, но человек, у которого "нет карт для игры", должен сегодня, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Киеву и Москве выбраться из этого полного и тотального беспорядка, который никогда бы не начался, если бы я был тогда президентом!" - добавил он.