Песков: Россия справляется с санкциями, а для Европы они создают проблемы

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Россия научилась справляться с санкциями стран Запада, а для Евросоюза они создают большие проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point.

"В России привыкли жить под санкциями. Для нас это не главный вопрос. На самом деле, главная проблема - у Европы", - отметил он.

Песков обратил внимание, что Европе для сохранения ее конкурентоспособности необходима "дешевая безопасность и дешевая энергия". "Безопасность она получала от США за небольшую цену. А дешевую энергию - из России", - указал он.

На сегодняшний день ЕС лишился и первого, и второго, констатировал представитель Кремля. Вместе с тем, по его словам, "санкции - это обоюдоострое оружие, которое вредит и России, и тем, кто их применил".