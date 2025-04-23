Россия передала Казахстану "Эстафету Победы"

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В Усть-Каменогорске состоялась передача представителями России Казахстану символического кубка в рамках акции "Эстафета Победы". Об этом информировали в посольстве РФ в Казахстане.

"В среду, 23 апреля, в Усть-Каменогорске у Мемориала Славы состоялась торжественная передача "Эстафеты Победы" от России Казахстану", - сказано в сообщении.

Отмечается, что международная военно-патриотическая акция - вдоль внешних границ государств - участников СНГ по случаю 80-летия Победы стартовала 2 февраля одновременно из Бреста и Мурманска. 1 марта дополнительные маршруты стартовали в Крыму и Новосибирской области. От Казахстана "Эстафету Победы" примут в Киргизии.

В посольстве уточнили, что "мероприятие, призванное сохранить историческую память о подвиге наших предшественников, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества, завершится 28 мая в Москве у Могилы Неизвестного Солдата".