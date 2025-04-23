Песков: Россия стремится к переговорам, а Европа - к войне

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Европа желает войны, а не переговоров, у России с ней сегодня нет совпадающих позиций. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

"Сейчас нет никаких совпадающих позиций, так как Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой", - отметил представитель Кремля.

Европа "не продемонстрировала никаких признаков независимости", указал он.

"Как будто вся Европа работала на администрацию Джо Байдена! Европа не суверенна, она выполняла то, что ее просила делать администрация Байдена, как будто каждый президент, каждый премьер-министр был его советником. До настоящего момента именно Вашингтон играл главную роль", - подчеркнул Песков.