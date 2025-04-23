Жертвами вторжения ВСУ в Курской области стали более 190 мирных жителей

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В Курской области с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года погибли более 190 гражданских лиц. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает ТАСС.

"С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию РФ в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, среди них 17 несовершеннолетних. Уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - следует из сообщения.

Отмечается, что свыше 49 тыс. человек признаны потерпевшими. "Назначены необходимые судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев", - указали в СК.

Следственный комитет завел 175 уголовных дел в Курской области в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено по существу судом. Виновным назначены наказания на сроки от 14 лет до пожизненного заключения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности в Курской области. Согласно данным СК, среди них есть граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.