Медведев надеется, что в Европе будут услышаны слова Трампа о Зеленском

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что европейские лидеры услышат слова президента США Дональда Трампа о вреде для переговорного процесса отказа Киева признавать Крым российской территорией. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.

"Мы ждали! Я надеюсь, что разные европейские придурки, такие как Стармер и Макрон, услышат это. И тогда тифозная вошь Киева, которая находится в наркотическом забытье, будет возвращена к жизни", - указал политик.

По информации газеты The Daily Telegraph, в Лондоне 23 апреля США должны были представить план урегулирования украинского конфликта из семи пунктов, включая признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне публично отверг такую возможность, после чего, как сообщает газета The New York Times, госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Соединенное Королевство.