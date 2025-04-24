Шойгу отметил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

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Европейские страны инициировали откровенную кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС.

"В Европе развернута ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Россией. На разных уровнях называются возможные сроки такого столкновения. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами", - указал он.

Секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что несмотря на попытки киевских властей затянуть боевые действия и вместе с тем "подороже продать природные богатства Украины, ее территорию, будущее украинского народа" Европе взамен на финансирование и поставки вооружений, военный, экономический и мобилизационный потенциал страны значительно подорван.

"Экономика пребывает в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи, растет госдолг, который по итогам 2024 года увеличился до $167 млрд", - обратил внимание Шойгу. Вместе с тем, по его словам, поддерживающие представителей киевского режима страны, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все запросы Киева в военной сфере.