Трамп считает, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

© Tasos Katopodis/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры в Лондоне по украинской проблематике прошли хорошо. Такой оценкой он поделился при общении с журналистами в Белом доме в среду.

"Переговоры прошли хорошо. Нам нужно, чтобы два сильных, умных человека пришли к соглашению", - сказал он, добавив, что как только это произойдет, конфликт будет урегулирован. "Да, на мой взгляд, они прошли хорошо", - заключил американский лидер.

Некоторое время назад в правительстве Великобритании информировали о том, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля, отложены. Встреча прошла на более низком уровне. США представлял спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Согласно данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, в том числе признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как сообщила газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио решил отказаться от поездки в Соединенное Королевство. В связи с этим министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины тоже воздержались от участия в совещании в Лондоне.