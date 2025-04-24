Медведев пригрозил войной в случае исполнения ордера МУС против президента РФ

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Ордер МУС против президента России Владимира Путина незаконен, и если какие-то страны решат его исполнить, они должны понимать последствия конфликта с ядерной державой. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в публикации, размещенной в 1-м номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ.

"Я уже писал о том, что может последовать за исполнением незаконного решения МУС в отношении главы государства, не участвующего в статуте суда. Само исполнение такого решения может расцениваться как casus belli (лат. "повод для войны") в отношении стран, причастных к его принятию. Стоит ли напоминать об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отметил он.

Вместе с тем политик предупредил, что вынесшие решение об ордере лица "могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности".