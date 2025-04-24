Токаев назвал РФ главным стратегическим партнером Казахстана

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Россия - главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

"Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

Казахстанский лидер отметил, что глубокие корни имеет и сотрудничество с Китаем. "Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем", - уверен он.

"Недавно Киргизия, Узбекистан и Таджикистан достигли общего понимания по пограничному вопросу, который не решался много лет. Подписано историческое соглашение, которое мы расцениваем как большое достижение. Мы рады за братские государства, которые мы неизменно поддерживаем", - подчеркнул глава республики.

Вместе с тем Токаев отметил, что Казахстан уважает узбеков, "как своих собственных братьев". "Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами", - заключил он.