Лондонские переговоры Украины и Запада: «глубокий диалог» как синоним пустоты

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Фактическим пшиком закончились очередные переговоры по мирному урегулированию в формате Запад-Украина, прошедшие в Лондоне. Главным, хотя не единственным признаком провала было то, что со стороны европейских стран в них участвовали не министры иностранных дел, как планировалось заранее, а чиновники более низкого ранга, США же вообще от встречи уклонились. Но обо всем по порядку.

За несколько дней до саммита команда Трампа дала понять, что ее миротворческий энтузиазм близок к исчерпанию. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс: «Государственный секретарь Марко Рубио поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы проинформировать его о мирном предложении, представленном вчера украинской делегации в Париже и российским чиновникам по телефону. Секретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов на то, что это предложение будет принято и приведет к прочному и прочному миру в Украине. Секретарь подчеркнул, что, хотя наша нация стремится помочь положить конец войне, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по посредничеству в мире».

Расценивать это заявление можно даже не двояко, а трояко: как то, что Вашингтон в принципе полностью или почти полностью отстранится от украинской проблемы в пользу других геополитических проектов; как то, что американцы откажутся именно от миротворческой роли, но помощь киевскому режиму оказывать продолжат, возможно, в меньших размерах и чуть более косвенно; наконец, как то, что, формально «умыв руки», Трамп и Ко будут модерировать ситуацию из-за кулис, опять-таки, продолжая менее явно помогать Украине и стараясь максимально использовать Россию и Европу друг против друга (наиболее вероятный вариант).

Вслед за этим американские СМИ, основываясь на своей информацией, опубликовали очередной мирный план Трампа. Он предполагает признание американцами Крыма в составе России де-юре и «признание американского признания» Зеленским, заморозку военных действий по линии боевого соприкосновения, отказ Украины от вступления в НАТО, но не ЕС, и передачу под контроль Вашингтона Запорожской АЭС (энергия пойдет к российским и украинским потребителям). Кроме того, США снимут с России все санкции, введенные после 2014 года, и расширят торговлю и партнерство с нами, в частности, в промышленной и энергетической сферах. Украина получит территории в Харьковской области, занимаемый сейчас ВС РФ, помощь с восстановлением экономики и инфраструктуры и свободное судоходство по Днепру. Кроме того, ей так или иначе придется подписать пресловутое редкоземельное соглашение, которое на самом деле уже намного шире вопроса о редкоземах.

Надо сказать, что такого рода условия неприемлемы и для России: один лишь Крым, который США признают российским, а Украина соглашается с этим признанием, выглядит издевкой, а ущемление суверенитета над ЗАЭС просто категорически неприемлемо. Но до обсуждения темы с нашими дипломатами просто не дошло. Если Англия и Франция, как сообщил The Wall Street Journal, кулуарно готовы и к фиксации более масштабных территориальных потерь Украины, но на условии, что это произойдет де-факто, а не де-юре, то Зеленский открыто сказал о неготовности признавать потерю Крыма. Его поддержала Кая Каллас, заявившая, что ЕС никогда официально не признает Крым российским. Как стало известно, украинская делегация собиралась в Лондон с целью обсудить единственный и самый выгодный себе пункт – месячное перемирие для передышки и накопления сил.

В связи с этим госсекретарь Рубио, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в кругах евробюрократии, «выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным». Вслед за этим последовал официальный его отказ от прибытия на берега Темзы. Официально он мотивировал это «изменениями в графике», написав в своем микроблоге: «Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Великобритании [Дэвидом Лэмми]. Я выразил благодарность за приём делегации США во главе со специальным посланником президента [Китом Келлогом]. Наша команда с нетерпением ждёт содержательных и плодотворных технических встреч с украинскими и британскими коллегами. Я с нетерпением жду продолжения обсуждений в Лондоне и переношу мою поездку в Великобританию на ближайшие месяцы». Вслед за этим стало известно и об отказе от поездки Уиткоффа. Всю переговорную ношу возложили на генерала Келлога.

Далее от участия во встречи уклонились сам Лэмми и главы МИД Франции и Германии, после чего она была понижена в статусе до «консультаций экспертов». Киевский режим, впрочем, менять своего уровня представительства не стал. Глава «офиса президента» Ермак сообщил, что приехал в Лондон вместе с министром обороны Умеровым и главой внешнеполитического ведомства Сибигой: «Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с находящимися сегодня в британской столице американскими и европейскими собеседниками. Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям». По словам Ермака, Украина «не является препятствием на пути к миру». «Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира», - закончил он на бравурной ноте.

В итоге киевскую делегацию ждал еще один неприятный сюрприз – «американских собеседников» не было вообще, ни Келлога, ни кого-то еще. Об этом свидетельствует очередной пост Ермака – уже с итогами встречи: «Со стороны Великобритании [был] советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер. Это уже вторая встреча - предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине». Не желая, видимо, подчеркивать лишний раз противоречия с Вашингтоном, он добавил, что «мы [участники встречи] преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа».

Эта малосодержательная риторика с оборотами типа «продолжили глубокий диалог» самым характерным образом говорит об итогах встречи. Пилюлю подсластила администрация президента Франции, заверив в официальном сообщении, что уважение территориальной целостности Украины - одно из требований европейцев. Также в Елисейском дворце заявили, что на лондонских переговорах вырабатывается «общий подход, который США могли бы представить русским».

Что же американцы? Украинским «ходокам» все-таки удалось встретиться с Келлогом в двустороннем формате. Келлог оценил беседу в позитивном ключе: «Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед в соответствии с директивой президента Трампа о войне между Украиной и Россией: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место». Собственно, «поставить Америку на первое место» - главный приоритет Трампа и в российско-украинской проблеме, и в мировой политике в целом. Ермак, Сибига и Умеров также отозвались о встрече положительно, хотя и в самых общих выражениях, а Ермак лишний раз подчеркнул, что Украина «не готова идти на уступки относительно суверенитета и территориальной целостности страны».

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, также одобрил итоги переговоров: «Они прошли хорошо. Нам нужно, чтобы два человека, два сильных умных человека [Зеленский и Путин] пришли к соглашению». При этом накануне он в соцсетях вновь раскритиковал главу киевского режима: «Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну уже через несколько лет… Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?».

Вице-президент Вэнс также сделал в день лондонской встречи новые заявления по Украине – призвал «сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему», вновь пригрозив, что «США откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа», и добавив, что «и Россия, и Украина должны уступить в территориальных вопросах». Правящая вашингтонская команда вновь применяет тактику давления, шантажа и «качелей», чередуя миротворчество с угрозами или одновременно используя то или другое. Первая стодневка второго пришествия Трампа в Белый дом завершается, но данная тактика зримых результатов пока не дала.