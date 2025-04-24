В Латвии свыше 18 тыс. беженцев с Украины утратили статус временной защиты

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Свыше 18,6 тыс. проживающих в Латвии беженцев с Украины лишились статуса временной защиты. Об этом информировал портал гостелерадио LSM, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции балтийской республики.

По данным ведомства, указанные лица в течение месяца с момента окончания срока действия визы или вида на жительство (ВНЖ) не подали заявление на получение нового временного документа, позволяющего на законных основаниях оставаться в Латвии. Возможно, часть из них уже покинула страну. Отмечается, что вместе с утратой статуса временной защиты лицо не может получать пособия и теряет доступ к различным услугам.

На начало 2025 года в регистре населения Латвии числилось порядка 47,7 тыс. лиц со статусом временной защиты, в большинстве украинские беженцы.