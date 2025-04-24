Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня к рублю рос в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,58%, до 2 960,26 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,58%, до 1 132,23 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи прибавил 5,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,43 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 959,55 пункта (+0,55%), индекс РТС составлял 1 131,96 пункта (+0,55%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост, до 11,448 рубля (+7,3 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.