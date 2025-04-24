Гроб с телом Церетели привезли в музей для гражданской панихиды

© Михаил Егиков/ ТАСС

Гроб с телом скульптора Зураба Церетели привезли в основанный им тбилисский Музей современного искусства, где будет проходить гражданская панихида, передает ТАСС.

Двухдневная панихида начнется в 14:00 по местному времени. Гроб с телом мастера поместят в "Зал аргонавтов" музея. Там стоит портрет Церетели рядом со скульптурой его работы. На большом экране также демонстрируют фото его работ. Тело Церетели накануне доставили из Москвы в Тбилиси. 26 апреля его похоронят в Дидубийском пантеоне общественных деятелей.

Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Смерть наступила в результате остановки сердца. В среду отпевание монументалиста состоялось в Москве в храме Христа Спасителя.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Его работы украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов РФ, стран СНГ и многих зарубежных государств.