В Китае назвали ложным заявление Трампа о переговорах с США по тарифам

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Китай не ведет переговоры с американским правительством по торговым вопросам и пошлинам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, опровергнув утверждения президента США Дональда Трампа "об активных консультациях".

"Эта информация не соответствует действительности. Насколько мне известно, Пекин и Вашингтон не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения", - сказал он в ходе брифинга.

По словам дипломата, США выступили в качестве инициатора тарифной войны, в то же время Китай занимает "последовательную и четкую" позицию. "Мы будем бороться до конца, однако двери для переговоров открыты", - указал он.

Го Цзякунь также подтвердил готовность Китая вести диалог по тарифам с США только на равноправных условиях, в соответствии с принципом взаимоуважения.

Некоторое время назад Трамп заявил о том, что США ведут активные переговоры с Китаем о двусторонней торговле и таможенных пошлинах. Он отметил, что этот диалог хорошо продвигается.

Совокупные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай, со своей стороны, поднял с 12 апреля тарифы на американскую продукцию до 125%.