Костин пока не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин на нынешнем этапе не видит серьезных перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard.

"Я пока не вижу больших перспектив возвращения на российский рынок Visa и Mastercard. Сегодня затрагивалась тема, можно ли договориться с китайцами, чтобы вернули работу Union Pay. Вот этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе с рядом дружественных стран", - отметил он в ходе бизнес-диалога с клиентами.

По словам банкира, возвращение Visa и Mastercard если и возможно, то в контексте отмены санкций в целом. "Пока я бы на это не рассчитывал", - указал он.