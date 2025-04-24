Дуда считает, что Киеву придется пойти на уступки в мирных переговорах с Москвой

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Украине в определенной мере придется отступить от своих требований в переговорах об окончании конфликта с Россией. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Euronews.

"Украина тоже в какой-то степени должна будет уступить, поскольку, по всей видимости, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на нынешнем этапе", - отметил он. "Это должен быть компромисс. Каждая из сторон должна будет уступить", - указал Дуда.

Как информировала ранее газета The Wall Street Journal, в списке предложений США по урегулированию украинского конфликта фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Вашингтоном Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, снятии с повестки дня обсуждений о возможности членства Украины в НАТО. При этом администрация президента США Дональда Трампа не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.