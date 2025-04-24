Якудза уходит в онлайн

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Согласно данным Национального полицейского управления Японии, в 2024 году число участников мафиозных группировок якудза снизилось до рекордного уровня в 18 800 человек. Впервые с 1958 года их число упало ниже 20 000 человек. Но на этом фоне отмечается бурный рост анонимных преступных групп, действующих в соцсетях и замешанных в мошенничестве и тяжких преступлениях.

Так, число кибер-бандитов, именуемых в Японии «токурю», арестованных за различные преступления, превысило 10 000, что стало рекордом по количеству арестов членов подобных организованных банд.

Национальное полицейское управление Японии описывает «токурю» как «анонимные и нестабильные» группы, которые постоянно формируются и распадаются в социальных сетях, чтобы заниматься мошенничеством, незаконными ставками, проституцией и другими преступлениями, часто удалённо, в том числе из-за рубежа.

Они набирают несколько участников, не связанных друг с другом, и распределяют между ними определённые роли. При этом японские правоохранительные органы считают, что традиционные якудза и группировки «токурю» сотрудничают друг с другом.

Японские полицейские подразделяют преступников, принадлежащих якудза, на постоянных членов группировок и бандитов, сотрудничающих с криминальными сообществами эпизодически. Число первых в 2024 году упало до 9900 человек, что на 500 человек меньше, чем в прошлом году. Упало и число преступников, которые не принадлежат ни к одной бандитской организации, но участвуют в их деятельности - 8900 человек.

Общее число членов банд постепенно снижалось с момента достижения пика в 184 100 человек в 1963 году. А резкое сокращение численности ускорилось после того, как в 1992 году вступил в силу закон о предотвращении противоправных действий со стороны организованных преступных группировок. Японская полиция считает, что это связано не только с усилением оперативного контроля за деятельностью якудза и ужесточением наказания за преступления, в частности рэкет и оборот оружия, совершаемые организованной преступностью, но и формированием в обществе нетерпимого отношения к любым, даже внешним проявлениям связи с якудза. Например, отказ в обслуживании в барах и общественных банях посетителей с татуировками - правило, а не исключение, от которого кстати стали сейчас страдать и многие зарубежные туристы. Не редки и случаи отказа в посещении спортивных и иных общественных мероприятиях.

Но это мелочи. Местные жители и предприниматели подавали десятки исков против группировок якудза, чтобы не допустить их в свои районы. Японские мафиози не скрывают своих «малин», а напротив – всячески обозначают из присутствие соответствующими вывесками и символикой. Традиция такая. Что бы знали, кто тут хозяин. Но, например, в декабре 2022 года город Фукуока подал в суд ходатайство о закрытии офиса, возглавляемого отделением группировки «Ямагути-гуми», рядом с начальными и средними школами, и через шесть месяцев добился его закрытия.

В результате подобного давления государства и общества в крупнейшей группировке «Ямагути-гуми» со штаб-квартирой в Кобе число членов сейчас сократилось до 6900. «Сумиёси-кай» со штаб-квартирой в токийском районе Синдзюку заняла второе место с 3200 членами, а в «Инагава-кай» со штаб-квартирой в токийском районе Минато было 2800 членов.

Зато неформальные группы «токурю», работающие по сетевому принципу в интернете, стали более активными. В прошлом году «токурю» были замешаны в целом ряде преступлений, в том числе в серии жестоких ограблений, а также в мошенничестве и аферах на основе романтических знакомств. Они также были причастны к незаконной деятельности ночных клубов, онлайн-казино и мошенническим схемам по ремонту зданий.

Соответственно число арестов членов «токурю» в прошлом году достигло 10 105 человек. Для сравнения: в 2019 году было арестовано 8 249 членов таких банд.

Самым распространённым преступлением было нарушение закона о предотвращении отмывания преступных доходов, что привело к 3293 арестам. За этим последовали 2655 арестов за мошенничество, 991 арест за кражу, 917 арестов за нарушение законов о борьбе с наркотиками и 348 арестов за ограбление. Почти 40% арестованных – исполнители, которых привлекли в объявления с предложениями легких заработков.

Так в прошлом году полиция Токио расследовала дело шести подозреваемых в возрасте от 20 до 30 лет, большинство из которых не связаны друг с другом. Считается, что их наняли через социальные сети, чтобы они убили и сожгли тела пожилой пары.

«Это преступление, совершаемое как подработка, — сказал Тайхэй Огава, бывший следователь полиции и криминальный аналитик, в онлайн-ток-шоу. — Задачи распределяются, что затрудняет для полиции отслеживание источников инструкций».

В апреле 2022 года полиция раскрыла группировку из 19 человек, завербованных анонимно, которые управляли подставной телекоммуникационной компанией в Камбодже и обманули пожилого японца. В 2023 году полиция Токио арестовала шестерых человек, которые связались друг с другом через социальные сети и совершили громкое дневное ограбление магазина в престижном районе Гиндза в Токио, украв часы и украшения на сумму 300 миллионов иен (1,92 миллиона долларов).

При этом полиция считает, что якудза объединяет под своим началом группы «токурю», а члены банды занимают руководящие должности или активно участвуют в деятельности этих организаций. Иногда члены банд и «токурю» совершают преступления вместе, и полиция считает, что средства, полученные группами «токурю», часто попадают в руки якудза.

В прошлом году полиция Японии создала объединённое следственное подразделение, специализирующееся на мошенничестве в социальных сетях и по телефону. Но пока, как видим, результаты не впечатляют.