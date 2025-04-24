Собрание кардиналов по выборам Папы Римского может состояться 5 мая

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Конклав, закрытые выборы Папы Римского, может состояться 5 мая. На эту дату указывает принятый на конгрегации кардиналов ритуальный календарь, хотя окончательно она будет утверждена только после похорон 26 апреля.

Как информировали в Службе печати Святого престола, на заседании конгрегации кардиналов 23 апреля было установлено, что девятидневный траур по Папе Римскому будет соблюдаться со дня похорон до 4 мая. Первый ритуал будет проведен в день похорон, затем он будет ежедневным в соборе Святого Петра с участием разных представителей Римско-католической церкви и во главе разных кардиналов.

Уточняется, что ходе конгрегации, на которой решаются текущие вопросы периода вакантного Апостольского престола, пока участвуют 103 кардинала. В Ватикане ожидаются и другие иерархи.

Коллегия кардиналов насчитывает 252 князя церкви, из них в конклаве примут участие 135, которые обладают правом голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав проходит в Сикстинской капелле. Ежедневно проводятся по четыре голосования. Для избрания Папой Римским необходимо получить две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, за этим можно наблюдать с площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в результате инсульта. Прощание с ним проходит в соборе Святого Петра. Франциск завещал похоронить себя в базилике Санта-Мария-Маджоре. Похороны намечены на 26 апреля. В Аргентине, на родине Франциска, в связи с его уходом из жизни был объявлен недельный траур.