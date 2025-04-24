Трамп: договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией

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США сложнее договариваться по урегулированию конфликта с Украиной, чем с Россией, с которой договоренности практически достигнуты. На это обратил внимание американский президент Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

"На мой взгляд, Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Москвой. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально", - указал он.

"Но я думаю, что мы договоримся с обоими. Надеюсь, что у них это получится", - отметил глава вашингтонской администрации.

В среду Трамп заявил в Truth Соц. сети, что слова Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, наносят вред переговорам, так как "Крым был потерян много лет назад" с подачи 44-го президента США Барака Обамы и "даже не является предметом обсуждения".