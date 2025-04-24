Экономист Островский: Китай не польстится на посулы Трампа

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Китай контактируют по торговым вопросам на ежедневной основе.

Во вторник Трамп заявил, что США снизят таможенные пошлины на товары из Китая, однако в любом случае ставка тарифов не будет равняться нулю. В среду он отметил, что сроки снижения тарифов будут зависеть от действий Пекина. Американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Китаем по двусторонней торговле и таможенным пошлинам и этот диалог идет хорошо.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает, что «Трамп не первый раз отыгрывает назад и проявляет слабость. По поводу тарифов на другие страны он дал три месяца на раздумье, и это примерно из той же серии. Так, что неизвестно, что еще будет. Трамп очень много чего наговорил после прихода на должность президента, но пока реализации я особо не вижу».

Эксперт считает, что «обещания Трампа не изменят позицию Китая по торговым вопросам с США. У Китая свои цели и задачи, которые он должен реализовать, и позиция США не способствует реализации этих задач. Это программы «Сделано в Китае 2025» и «Сконструировано в Китае 2030». Китай реализует эти планы, а основная задача Китая - повышать уровень жизни населения и развивать экономику. Прирост ВВП на 2025 год планируется в размере 5%, и Китай это будет стараться достичь».