Генерал-майор Попов получил пять лет колонии общего режима

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Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор в виде пяти лет колонии общего режима в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, сообщает ТАСС.

Уточняется, что приговор назначен с учетом всех преступлений, а также путем сложения наказаний.

Суд также лишил генерaла воинского звания и нaзначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей. Еще одного фигуранта дела, бизнесменa Сергея Моисеевa суд приговорил к четырем годам колонии.

Вместе с тем суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом, оставил под арестом их имущество для обеспечения назначенного штрафа, а также взыскал процессуальные издержки в размере 75 тыс. рублей с каждого.

Защита Попова просила суд об оправдательном приговоре, прокурор выступал за шесть лет колонии.

Уголовное дело слушалось в Тамбове в закрытом режиме почти полгода. Попов был арестован 17 мая прошлого года, но спустя два месяца военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. 28 февраля суд ужесточил ему меру пресечения, вновь поместив в СИЗО.