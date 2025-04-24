Политолог Тарусин: у Трампа огромные личные претензии к Зеленскому

Администрация США считает, что Владимир Зеленский движется не к миру на Украине, а в противоположном направлении. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд Трамп] разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир", - отметила Ливитт, комментируя ситуацию вокруг Украины.

По ее заверению, Трамп добивается того, чтобы кровопролитие на Украине прекратилось. "Однако нужно, чтобы обе стороны конфликта были готовы к этому. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

"Команда президента [Трампа] по национальной безопасности, его советники потратили много времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне. Американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти усилия. Хватит!" - сказала пресс-секретарь.

На вопрос о том, означают ли ее высказывания, что Трамп готов отказаться от дальнейших попыток содействовать урегулированию на Украине, если Киев "до конца дня" не примет американские предложения, она ответила отрицательно. "Нет, не до конца сегодняшнего дня. Тем не менее президент [Трамп] придерживается той позиции, что его неудовлетворенность нарастает, и что ему нужно увидеть завершение этого", - заявила представитель Белого дома, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Как написал ранее в среду на своей странице в соцсети Truth Соц. сети Трамп, высказывания Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, "поскольку Крым был потерян много лет назад" с подачи президента США Барака Обамы и" даже не является предметом обсуждения".

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин считает, что «не следует всерьез рассматривать эти предупреждения Трампа потому, что Украина для Трампа по приоритетам не на первом месте. На первом месте Китай, внутренние проблемы Америки. Украина для него как проходной пункт: не получилось, мы выйдем, и решайте дальше сами как хотите. Да, будет снижена военная помощь, поставка разведданных, но окончательно Америка вряд ли бросит Украину. А сделал такое предупреждение Трамп потому, что у него много чего личного в отношении Зеленского. Да, он возмущен, он же обещал за один день решить этот конфликт. Россия вроде бы показывает добрую волю, а Зеленский уперся. Конечно, как на человека, на Трампа это сильно действует. Потому, что он привык подавлять всех оппонентов и в бизнесе, и в политике, а Зеленский идет против и он не уступает. И чисто по-человечески это Трампу обидно. С другой стороны, рейтинг Трампа снизился на 7%, а это в немалой степени потому, что он не реализует те обещания, которые он давал. Для него это опасно потому, что первый срок глубинное государство не позволило ему править, и он боится сорваться, тем более, что у него планы еще раз пойти в президенты. Но это не последнее предупреждение, будут еще и еще, и еще. Потому, что Трампу накатывать, отступать, потом добиваться своего - это обычная практика, и он действует по своей бизнес модели. Но проблема в том, что она в политике не получается».

«А что касается того, как влияет такая жесткая позиция США на украинскую оппозицию, то ее же фактически нет. Да, есть недовольство, но недовольство должно быть организовано какой-то силой и канонизировано в той или иной акции. Но если посмотреть, кто бы это мог, то политических сил нет, информационное пространство полностью зачищено. Даже в телеграм-каналах там полностью идет киевская пропаганда, и невозможно выдвинуть какую-то конструктивную идею, потому, что ее сразу же блокируют. Поэтому возможностей как таковых канонизировать недовольство, канонизировать выступления не существует. Аналог тому – фашистская Германия и до последнего дня Гестапо, спецслужбы, силовые ведомства контролировали поведение населения. То же самое сейчас на Украине. Поэтому только извне можно этот режим сместить и провести определенные реформы, демократизацию, денацификацию, демилитаризацию, повторю, только извне. А внутри украинский народ разобщен, и он не сможет этого сделать»