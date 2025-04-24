Токаев: в Казахстане никто не вправе навязывать, на каком языке говорить

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Никто не имеет права навязывать жителям Казахстана, на каком языке им говорить. На этом акцентировал внимание президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

"В Казахстане никто не вправе навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений", - указал он, текст выступления распространила пресс-служба главы государства. Токаев заверил, что все провокации с целью посеять рознь и дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться.

По его словам, речь идет не только о провокаторах, которые находятся в стране, но и тех, кто занимается подобной деятельностью из-за рубежа и получает за это финансирование от иностранных организаций.

Казахстанский лидер напомнил, что ранее уже говорил о необходимости сохранить согласие в республике, а также подчеркнул, что все те, кто будут способствовать расколу общества, ответят по всей строгости закона, наказание неотвратимо в таком случае. При этом те, кто выступают за единство и согласие, всегда будут в почете, заключил он.